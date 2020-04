Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη το υπουργείο Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, ακόμα 761 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον νέο κορονοϊό, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε 12.868.

Τα κρούσματα επίσης αυξήθηκαν κατά 4.605 σε σχέση με την Τρίτη, με το συνολικό αριθμό πλέον ν’ ανέρχεται σε 98.476.

Πάντως υπάρχει μία μικρή μείωση σε σχέση με την Τρίτη καθώς ο αριθμός των νέων θανάτων ήταν 778 και τα νέα κρούσματα είχαν αυξηθεί κατά 5.252.

Συνολικά έχουν διενεργηθεί 398.916 εργαστηριακά τεστ και έχουν ελεγχθεί 313.769 άνθρωποι.

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 15, 2020