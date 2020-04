Στην Ιταλία περισσότεροι από 4.000 υγειονομικοί υπάλληλοι ασθένησαν καθώς περιέθαλπαν ασθενείς που είχαν νοσήσει από τον νέο κορονοϊό, ενώ 66 γιατροί έχουν πεθάνει, με ένα από τα βασικά προβλήματα του συστήματος υγείας να είναι οι ελλείψεις σε προστατευτικό εξοπλισμό, όπως οι μάσκες.

Έτσι στο νοσοκομείο Circolo στο Βαρέζε, μία πόλη στη Βόρεια Λομβαρδία στο επίκεντρο της πανδημίας στη χώρα, βρήκαν τη λύση καθώς ένα μικρό χαμογελαστό ρομπότ, ο Τόμι είναι ένα από τα έξι που συνδράμουν το έργο των γιατρών και των νοσηλευτών στη μάχη εναντία στον νέο κορονοϊό.

Τα ρομπότ μπορούν να διενεργούν ελέγχους στους δείκτες υγείας των ασθενών και να δίνουν μία εικόνα στο γιατρό σχετικά με την κλινική εικόνα των νοσούντων.

Όμως η πιο σημαντική συνεισφορά του Τόμι και των υπόλοιπων ρομπότ είναι ότι μειώνουν σημαντικά την επαφή των γιατρών και των νοσηλευτών με τους ασθενείς από τον Covid-19.

Τα ρομπότ τα οποία κατασκευάστηκαν από Κινέζους μηχανικούς μπορούν να ελέγχουν ασθενείς για τον νέο κορονοϊό, να κάνουν έλεγχο με υπέρηχο και στηθοσκόπιο και μπορούν να αποτελούν το σύνδεσμο ανάμεσα στο γιατρό και τον ασθενή.

Τα ρομπότ πραγματοποιούν καθημερινούς ελέγχους στην αναπνοή, στο οξυγόνο, στην πίεση και ενημερώνουν τις καρτέλες των ασθενών,

Ακόμα μπορούν να μεταφέρουν γεύματα στους ασθενείς, να αλλάζουν σεντόνια, καθώς και να μεταφέρουν ιατρικές προμήθειες. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να απολυμάνουν το χώρο εφόσον εφοδιαστούν με τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Όμως όπως αναφέρουν οι ειδικοί η συγκεκριμένη τεχνολογία βρίσκεται στα πρώιμα στάδια της και τα συγκεκριμένα ρομπότ έχουν περιορισμούς στο εύρος των εργασιών που μπορούν να πραγματοποιήσουν.

In Italy, a small, smiley-faced robot called Tommy is one of six helping human doctors and nurses care for #coronavirus patients. Read more here: https://t.co/yObNPR2TNh pic.twitter.com/9ieP2pBO00

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 15, 2020