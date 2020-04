To Fisher Island ένα από τα πιο πλούσια μέρη των ΗΠΑ στις ακτές του Μαϊάμι και στο οποίο η πρόσβαση γίνεται μόνο με φέρι μποτ ή ιδιωτικό γιοτ, απέκτησε τόσα τεστ για τον νέο κορονοϊό ώστε όχι μόνο οι κάτοικοι αλλά και οι εργαζόμενοι να μπορούν να εξεταστούν και να δουν εάν νοσούν από τον Covid-19.

Το νησί απέκτησε τα συγκριμένα τεστ από το Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι και πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα εξέταση με αιματολογικό τεστ σε όλα τα κτήρια έτσι ώστε μέσα σε λίγα λεπτά να γνωρίζουν όλοι οι κάτοικοι εάν ήταν θετικοί στον ιό ή όχι.

Βέβαια η πρόσβαση στο νησί ήταν και πριν την πανδημία δύσκολη, πλέον η μαρίνα έχει κλείσει, ενώ ενδεικτικό των κεφαλαίων που διαθέτουν οι κάτοικοι, είναι ότι η μίσθωση μίας θέσης εκεί κοστίζει 250.000 δολάρια.

Η εκπρόσωπος που μίλησε εκ μέρους των κατοίκων του νησιού, η Sissy DeMaria Koehne δήλωσε ότι περίπου οι μισοί κάτοικοι του νησιού είναι άνω των 60 ετών, οπότε ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

Αγοράστηκαν 1.800 τεστ, εκ των οποίων το καθένα κοστίζει 17 δολάρια και μέχρι στιγμής έχουν εξεταστεί 1.250 άνθρωποι, προσέθεσε.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία στο Fisher Island έχουν καταγραφεί εννιά κρούσματα κορονοϊού.

Τα νέα ότι οι κάτοικοι στο «νησί των πλουσίων» εξετάστηκαν για κορονοϊού αντιμετωπίστηκαν με οργή τόσο από τους χρήστες του Twitter όσο και από τους τοπικούς φορείς της Φλόριντα, καθώς παρατηρείται έλλειμμα σε διαγνωστικά τεστ στην πολιτεία.

