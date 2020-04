Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, την Πέμπτη παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των νεκρών από τον νέο κορονοϊό από τις 12 Απριλίου,.

Συγκεκριμένα σε σχέση με την Τετάρτη έχασαν τη ζωή τους ακόμα 861 ασθενείς και πλέον ο συνολικός αριθμός των θανάτων ανέρχεται σε 13.729.

Επίσης ανακοινώθηκαν άλλα 4.618 επιβεβαιωμένα κρούσματα του Covid-19, με το συνολικό αριθμό να ξεπερνάει τις 100.000 και να είναι πλέον 103.093.

Ακόμα έχουν διενεργηθεί συνολικά 417.649 τεστ και έχουν ελεγχθεί 327.608 άνθρωποι.

As of 9am 16 April, 417,649 tests have concluded, with 18,665 tests on 15 April.

327,608 people have been tested of which 103,093 tested positive.

As of 5pm on 15 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 13,729 have sadly died. pic.twitter.com/z6FNsommq9

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 16, 2020