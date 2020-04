Μια νέα έκθεση του ΠΟΥ προειδοποεί ότι η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα του κορονοϊού.

«Το αλκοόλ είναι γνωστό ότι είναι επιβλαβές για την υγεία, αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμού και βίας και μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση. Σε περιόδο lockdown όπως αυτή, η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να σας κάνει πιο ευάλωτους, παρορμητικούς και να επιδεινώσει τα ζητήματα ψυχικής υγείας» αναφέρει ο ΠΟΥ.

Η έκθεση επισημαίνει ότι η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το ανοσοποιητικό σας σύστημα, γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει την ανάρρωση από τον κορονοϊό.

Η έκθεση του ΠΟΥ έρχεται εν μέσω δημοσιευμάτων που υποστηρίζουν ότι ότι η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να σκοτώσει τον κορονοϊό.

«Ο φόβος και η παραπληροφόρηση έχουν δημιουργήσει έναν επικίνδυνο μύθο ότι η κατανάλωση αλκοόλ να σκοτώσει τον COVID-19. Δεν μπορεί. Η κατανάλωση αλκοόλ ενέχει κινδύνους για την υγεία και σε περιπτώσεις νοθείας με μεθανόλη, μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στον θάνατο» τονίζει.

