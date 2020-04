«Η Κίνα μόλις ανακοίνωσε τον διπλασιασμό του αριθμού των νεκρών που έχει προκαλέσει ο Αόρατος Εχθρός. Είναι πολύ υψηλότερος από αυτόν και πολύ μεγαλύτερος από τον απολογισμό στις ΗΠΑ!» έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ, η χώρα του οποίου μετρά περισσότερους από 33.000 νεκρούς.

Η πόλη Γουχάν, όπου εμφανίστηκε ο ιός στα τέλη του 2019, αναθεώρησε κατά 50% τον απολογισμό της ανακοινώνοντας 1.290 επιπλέον θανάτους, με αποτέλεσμα το σύνολο των νεκρών στην Κίνα να ανέρχεται σε 4.632. Δεν πρόκειται, ωστόσο, για διπλασιασμό του αριθμού των νεκρών, όπως υποστηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σε ένα δελτίο τύπου, η πόλη εξήγησε ότι όταν η επιδημία βρισκόταν στην κορύφωσή της, ορισμένοι ασθενείς πέθαναν στα σπίτια τους. Επομένως, δεν είχαν καταμετρηθεί έως σήμερα στα επίσημα στατιστικά, που λαμβάνουν υπόψη τους ασθενείς που έχουν πεθάνει στο νοσοκομείο.

