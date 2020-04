Σύμφωνα με τη Daily Mail, οι παραλίες του Τζάκσονβιλ άνοιξαν εκ νέου στις 17:00 το απόγευμα της Παρασκευής για συγκεκριμένες ώρες, παρόλο που η Φλόριντα κατέγραψε την υψηλότερη ημερήσια αύξηση σε επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού.

Φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν ενθουσιώδεις κατοίκους να πανηγυρίζουν καθώς έτρεξαν στην άμμο μετά από εβδομάδες που πέρασαν μέσα στο σπίτι τους λόγω κορονοϊού.

Το υπουργείο Υγείας της Φλόριντα ανέφερε ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην πολιτεία αυξήθηκαν κατά 1.421 την Παρασκευή, ο υψηλότερος αριθμός μιας ημέρας. Ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων στη Φλόριντα είναι τώρα 24.753. Ο αριθμός των θανάτων έφτασε τους 726, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 58 τις τελευταίες 24 ώρες.

