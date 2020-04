«Ξεκουράζεται και αναρρώνει στο Τσέκερς (την εξοχική κατοικία των Βρετανών πρωθυπουργών), ακολουθεί τις οδηγίες του γιατρού του. Είχε κάποιες επαφές με υπουργούς, κυρίως, όμως, με τα μέλη του προσωπικού γραφείου του εδώ στη Ντάουνινγκ Στριτ», είπε ο Τζένρικ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχωρεί καθημερινά η βρετανική κυβέρνηση.

Ο Μπόρις Τζόνσον πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο την Κυριακή 12 Απριλίου και ευχαρίστησε γιατρούς και νοσηλευτές.

Επίσης ευχαρίστησε όλους τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου για τις «προσπάθειες και τις θυσίες» που κάνουν για την αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού.

«Θέλω να ευχαριστήσω τα εκατομμύρια των ανθρώπων αυτής της χώρας που κάνουν το σωστό», προσέθεσε.

«Παρόλο που θρηνούμε κάθε μέρα για όλους όσους απεβίωσαν από τον ιό και παρόλο που οι δυσκολίες δεν έχουν περάσει. Πλέον κάνουμε πρόοδο σ’ αυτή την καταπληκτική εθνική μάχη εναντίον του κορονοϊού. Ένας πόλεμος απέναντι σ’ έναν αντίπαλο που δεν επιλέξαμε και τον οποίο δεν καταλαβαίνουμε απόλυτα», επεσήμανε.

«Ο λαός της Μεγάλης Βρετανίας φόρεσε μία ανθρώπινη πανοπλία γύρω από το πιο θαυμαστό περιουσιακό στοιχείο αυτής της χώρας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), το οποίο αν το προστατέψουμε και σταματήσουμε την υπερφόρτωσή του, τότε δεν θα νικηθούμε και η χώρα θα ξεπεράσει αυτή την πρόκληση όπως και πολλές άλλες στο παρελθόν. Την τελευταία εβδομάδα είδα την πίεση που έχει το NHS αλλά και το κουράγιο όχι μόνο των γιατρών και των νοσηλευτών, αλλά όλων. Όλοι μαζί θα νικήσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.

The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020