Η ερήμωση των πόλεων εξαιτίας των lockdown και των περιοριστικών μέτρων σε μεγάλο μέρος του πλανήτη εξαιτίας του νέου κορονοϊού, έχει σαν αποτέλεσμα να παρατηρούνται όλο και περισσότερα άγρια ζώα να κάνουν «κατάληψη» σε δρόμους, πάρκα και κεντρικά σημεία των πόλεων, ελλείψει κάποιας ανθρώπινης δραστηριότητας.

Πολύ συχνό φαινόμενο είναι να υπάρχουν αγριογούρουνα στο κέντρο πόλεων όπως συνέβη στη Χάιφα στο Ισραήλ, όπου δεκάδες αγριογούρουνα «πλημμύρισαν» την πόλη, γεγονός το οποίο έχει προκαλέσει αναστάτωση στους κατοίκους, οι οποίοι φοβούνται να βγουν έξω και έχουν ξεκινήσει εθελοντικές «περιπολίες για αγριογούρουνα».

‘We are scared to go out ‘: In the Israeli city of Haifa, wild boars have been seen traveling in family packs and even blocking roads to the dismay of local residents https://t.co/3QhRmdBpTH pic.twitter.com/lftpYnpqDu

Wild boars take over city gardens in #Haifa amid #coronavirus #lockdown #Israel pic.twitter.com/UbfsxA4osY

Παρόμοιες κινήσεις αγριογούρουνων έχουν παρατηρηθεί και στην Ισπανία σε μεγάλες πόλεις όπως η Μαδρίτη και η Βαρκελώνη.

Στους δρόμους της πόλης Βεντανούεβα στις Αστουρίες εθεάθη ακόμα και αρκούδα, ενώ στο κέντρο του Βαγιαδολίδ ελάφια και στο Αλμπαθέντε άγριες κατσίκες, όπως και στην Ουαλία.

A BEAR IN ASTURIAS

A WHALE IN BIZKAIA

ROE DEER IN VALLADOLID WILD BOARS IN THE CENTRE OF MADRID

MORE IN OUR ANIMALS RETURN TO SPAIN OBSERVATIONS

🐻 🐳 🦌 🐗

pic.twitter.com/No7LtQPGR6

