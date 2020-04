Παρόλο που στο Μπαγκλαντές στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού, επιτρέπονται οι συγκεντρώσεις μέχρι πέντε ατόμων, περισσότερα από 100.000 άτομα αψήφησαν το lockdown το Σάββατο για να δώσουν το παρών στην κηδεία ενός δασκάλου του Ισλάμ, του Maulana Zubayer Ahmad Ansari, στην επαρχία Brahmanbaria.

Την παρουσία των δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων επιβεβαίωσαν τόσο ο ειδικός βοηθός του πρωθυπουργού Shah Ali Farhad καθώς και ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της επαρχίας Brahmanbaria, Imtiaz Ahmed.

Το γεγονός ενέτεινε τους φόβους για αύξηση του ρυθμού μετάδοσης του Covid-19, καθώς οι χιλιάδες άνθρωποι εθεάθησαν να βαδίζουν στην επαρχία Brahmanbaria, μπλοκάροντας αυτοκινητοδρόμους, ενώ κατά τη διάρκεια της κηδείας ελάχιστοι ήταν αυτοί που είχαν πάρει κάποιο μέτρο προστασίας, καθώς λίγοι φορούσαν μάσκες.

Η αστυνομία δήλωσε ανίκανη να ελέγξει το πλήθος, με αποτέλεσμα ο αστυνομικός που ήταν επικεφαλής και ο αστυνομικός διευθυντής να παραιτηθούν. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας του Μπαγκλαντές, Sohel Rana, έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του πώς κατόρθωσαν τόσοι άνθρωποι να αψηφήσουν τα μέτρα και το «Μένουμε Σπίτι» και να παραβρεθούν στην κηδεία.

Ήδη η κυβέρνηση έχει θέσει σε καραντίνα 14 ημερών επτά χωριά στην περιφέρεια Brahmanbaria.

Το Μπαγκλαντές έχει περίπου 3.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα και περισσότερους από 100 θανάτους.

Around 100,000 people attended a funeral in Bangladesh despite the government's advice to stay home amid the #coronavirus pandemic. pic.twitter.com/v9Z7Qda4oU

— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 21, 2020