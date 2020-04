Όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι χάκερς φέρεται ότι «χτύπησαν» κατά των ηλεκτρονικών σελίδων του Ιδρύματος Gates, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και του Ινστιτούτου Ιολογίας της Γουχάν και παραβίασαν χιλιάδες email, κωδικούς πρόσβασης και διέρρευσαν αρκετά έγγραφα στο διαδίκτυο. Αναφέρουν μάλιστα ότι οι χάκερς «χτύπησαν» σχεδόν 25.000 διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικοί πρόσβασης.

Τα δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο υποστηρίζουν ότι τα έγγραφα που έχουν διαρρεύσει είναι ήδη διαθέσιμα στο διαδίκτυο με τίτλο «Gates Hack» περιέχουν μεταξύ άλλων και λίστες από εταιρείες και επιχειρηματίες που έχουν κάνει δωρεές στο Ίδρυμα Gates.

BREAKING: It is being reported that the Gates Foundation, World Health Organization and Wuhan Institute of Virology have all been hacked and thousands of emails, passwords, and documents have been leaked online.

— Mike Coudrey (@MichaelCoudrey) April 21, 2020