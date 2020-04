«Έχω δώσει εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να ρίξει και να καταστρέψει οποιοδήποτε ή όλα τα ιρανικά πολεμικά σκάφη εάν παρενοχλήσουν τα πλοία μας στη θάλασσα», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Twitter την Τετάρτη.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020