Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό που ανακοίνωσε την Τετάρτη το υπουργείο Υγείας, ο αριθμός των ανθρώπων που απεβίωσαν σε νοσοκομεία αφού βρέθηκαν θετικοί στον νέο κορονοϊό αυξήθηκε κατά 759 νεκρούς σε 24 ώρες, φτάνοντας συνολικά τους 18.100, αριθμός όμως μειωμένος κατά 64 θανάτους σε σχέση με την Τρίτη.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Covid-19 που έχουν καταγραφεί από την έναρξη της πανδημίας ανέρχονταν μέχρι τις 11:00 το πρωί (ώρα Ελλάδας) σε 133.495, καθώς αυξήθηκαν κατά 4.451 το τελευταίο 24ωρο, ενώ έχουν διενεργηθεί 559.935 εργαστηριακοί έλεγχοι και έχουν ελεγχθεί 411.192 άνθρωποι.

Όπως δήλωσε νωρίτερα ο υπουργός Υγείας, Ματ Χάνκοκ, η χώρα διανύει τη φάση της κορύφωσης του ιού.

As of 9am 22 April, 559,935 tests have concluded, with 22,814 tests on 21 April.

411,192 people have been tested of which 133,495 tested positive.

As of 5pm on 21 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 18,100 have sadly died. pic.twitter.com/gFFpwZe1gl

