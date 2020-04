Η 68χρονη γέννησε ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι, ενώ κατά το παρελθόν δεν είχε κατορθώσει να αποκτήσει κάποιο παιδί σε τρεις προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Ο σύζυγος τη, ο 77χρονος Νόα Αντενούγκα, μιλώντας στο CNN υποστήριξε ότι το ζευγάρι που παντρεύτηκε το 1974 ποτέ δεν σταμάτησε να προσπαθεί ν’ αποκτήσει ένα παιδί παρά τις αποτυχημένες προσπάθειες.

«Είμαι ονειροπόλος και ήμουν σίγουρος ότι το όνειρο μας θα γινόταν πραγματικότητα».

Τα μωρά γεννήθηκαν με καισαρική τομή στις 37 εβδομάδες την προηγούμενη Τρίτη (14/4) στο Lagos University Teaching Hospital (LUTH), ωστόσο το νοσοκομείο έκανε την ανακοίνωση πρόσφατα, καθώς περίμενε να αναρρώσει η Μάργκαρετ από την επέμβαση.

Ο γιατρός που πραγματοποίησε την επέμβαση ο Αντεγέμι Οκουνόβο είπε ότι συστάθηκε μία ειδική ομάδα στο νοσοκομείο για να παρακολουθεί την εγκυμονούσα λόγω της ηλικίας της.

«Μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία γίνεται για πρώτη φορά μητέρα, ήταν μία υψηλού κινδύνου εγκυμοσύνη επειδή θα γεννούσε και δίδυμα, ωστόσο καταφέραμε να τη διαχειριστούμε».

Great news amidst the COVID19 Pandemic:

LUTH SUCCESSFULLY DELIVERED A 68-YEAR OLD FIRST TIME MOTHER OF A TWIN#FirstTimeParent #FirstTimeInAfrica #LUTH pic.twitter.com/A8bK8uNhQM

— LUTH (@LUTHofficial) April 19, 2020