«Η τρομοκρατία εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη χώρα, οι τρομοκράτες διέπραξαν άθλια εγκλήματα, δολοφονώντας ακτιβιστές, δημοσιογράφους, δικηγόρους. Ο Ερντογάν θα τιμωρηθεί. Θα του κόψουμε το χέρι», ανέφερε ο Χαφτάρ και πρόσθεσε: «Η χώρα μας ζούσε σε φόβο, τρόμο και απελπισία, οι θεσμοί της απέτυχαν. Αντιμετωπίσαμε πολλούς προδότες, σχεδιάστηκαν συνωμοσίες εναντίον των αξιωματικών και των στρατιωτών μας, πολλοί από αυτούς δολοφονήθηκαν, τα όπλα και τα οχήματά μας εκλάπησαν, καθώς οι εξτρεμιστές εργάζονταν για τη μείωση του ρόλου μας ως στρατού, αλλά δεν παραδοθήκαμε, αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε τους εξτρεμιστές κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες».

«Ο στρατός, με την υποστήριξη του λαού της Λιβύης και των νέων που συγκεντρώθηκαν από όλα τα μέρη της χώρας, ανακοίνωσε ότι θα πολεμήσει τους τρομοκράτες. Νικήσαμε τους τρομοκράτες στη Βεγγάζη, στη Ντέρνα και στην Κεντρική και Νότια Λιβύη. Υπάρχει σταθερότητα σε αυτές τις περιοχές και οι κάτοικοι είναι πλέον σε θέση να ζήσουν την κανονική τους ζωή» είπε ακόμη ο Χαλίφα Χαφτάρ.

«Ο στρατός σας συνεχίζει σήμερα τον πόλεμό του στην Τρίπολη, η απελευθέρωση της Τρίπολης θα είναι το αποκορύφωμα αυτού του μακροχρόνιου αγώνα. Οι ένοπλες δυνάμεις μας συνεχίζουν τις μάχες τους», ανέφερε μεταξύ άλλων.

The last sentence of the General commander’s speech

