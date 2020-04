Συνεχίζεται η τραγωδία στη Μεγάλη Βρετανία καθώς ο ημερήσιος αριθμός των νεκρών από τον νέο κορονοϊό αυξήθηκε κατά 129 σε σχέση με την Παρασκευή, καθώς ανακοινώθηκαν 813 νέοι θάνατοι ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 20.319.

Τα κρούσματα στη Μεγάλη Βρετανία αυξήθηκαν κατά 4.913 από την Τετάρτη με το συνολικό αριθμό πλέον να φτάνει τα 148.377.

Τέλος έχουν διενεργηθεί 640.792 διαγνωστικά τεστ και έχουν ελεγχθεί 517.8836 άνθρωποι.

As of 9am 25 April, 640,792 tests have concluded, with 28,760 tests on 24 April.

517,836 people have been tested of which 148,377 tested positive.

As of 5pm on 24 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 20,319 have sadly died. pic.twitter.com/5HLhOFWdlu

