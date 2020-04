Η Ιταλία γιορτάζει σήμερα, 25 Απριλίου τα 75 χρόνια από την απελευθέρωση από το φασιστικό καθεστώς και την ναζιστική κατοχή, έστω και αν οι δημόσιες τελετές, λόγω κορονοϊού, έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο.

Οι Ιταλοί περιορίστηκαν στα μπαλκόνια τους, όπου κρέμασαν σημαίες, ενώ το «Bella Ciao» ακουγόταν από στερεοφωνικά σπιτιών, ενώ οι ελάχιστοι άνθρωποι που βρέθηκαν στους δρόμους τραγούδησαν παρέα.

People in Italy sing in celebration of Liberation Day while adhering to social distancing measures. pic.twitter.com/gSnxqUK6gx

Today in #Italy🇮🇹 is the Liberation Day marking the end of the nazi occupation in 1945. Even during the lockdown, the glorious “Frecce Tricolori” are making once again the Italians very proud @FrecceTricolori @Quirinale @ItalianAirForce #25aprile2020 #Covid_19 pic.twitter.com/ixruyWEYFw

