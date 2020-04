Οι φήμες ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν ήταν νεκρός οργίασαν αφότου δεν παρέστη στην επέτειο για τα γενέθλια του παππού του στις 15 Απριλίου, ενώ κορεάτικα μέσα ανέφεραν ότι στις 12 Απριλίου υπεβλήθη σε καρδιοαγγειακή εγχείρηση στο νοσοκομείο Hyang San και ήταν σε περίοδο ανάρρωσης σε κοντινή βίλα. Όμως το Σάββατο οι φήμες φούντωσαν ακόμα περισσότερο καθώς ΜΜΕ από το Χονγκ Κονγκ μετέδιδαν ότι ήταν κλινικά νεκρός και ιαπωνικά ότι ήταν σε σοβαρή κατάσταση μετά την εγχείρηση.

Ωστόσο οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας εξετάζουν με επιφυλακτικότητα τις συγκεκριμένες φήμες.

«Καταλαβαίνουμε ότι ο πρόεδρος Κιμ Γιονγκ Ουν βρίσκεται στη Wonsan αυτή την εβδομάδα», δήλωσε ένας Νοτιοκορεάτης αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Άλλος αξιωματούχος δήλωσε ότι η υγεία του Κιμ είναι ένα από τα πιο καλά φυλασσόμενα μυστικά στη Βόρεια Κορέα και σημείωνε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν το θάνατο του.

Μάλιστα δορυφορικές φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο 38 North δείχνουν το μήκος 250 μέτρων προσωπικό τραίνο του Κιμ στο σιδηροδρομικό σταθμό αποκλειστικής χρήσης από την οικογένεια στη Wonsan στις 21 και στις 23 Απριλίου, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε στις 15 του μηνός.

«Η παρουσία του τραίνου δεν αποδεικνύουν την τοποθεσία που βρίσκεται και δεν δίνει κάποια πληροφορία σχετικά με την υγεία του, ωστόσο φαίνεται ότι βρίσκεται σε περιοχή για την ελίτ της χώρας στην ανατολική ακτή», αναφέρεται στην ιστοσελίδα.

Εάν ο Κιμ ήταν σοβαρά άρρωστος μοιάζει απίθανο να άφησε το νοσοκομείο και να ταξίδεψε με τρένο 240 χιλιόμετρα στη Wonsan και εάν είναι νεκρός και οι αξιωματούχοι ήθελαν να το κρατήσουν κρυφό, να μεταφέρθηκε η σορός του σε σχεδόν όλη τη χώρα.

Satellite imagery indicates that Kim Jong Un was likely at his Wonsan compound earlier this week. https://t.co/do75evMgcY #KimJongUn

— 38 North (@38NorthNK) April 25, 2020