Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το υπουργείο Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας ακόμα 413 άνθρωποι προστέθηκαν στον μακρύ κατάλογο των θυμάτων του νέου κορονοϊού στη Βρετανία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών τους 20.732.

Ο αριθμός αυτός, ο χαμηλότερος από τα τέλη Μαρτίου, σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή μείωση σε σύγκριση με το Σάββατο, όταν αναφέρθηκαν 813 νεκροί. Να σημειωθεί ωστόσο ότι τα στοιχεία που ανακοινώνονται αφορούν μόνο τα νοσοκομεία και επιπροσθέτως, μπορεί να περιλαμβάνουν θανάτους που έχουν σημειωθεί αρκετές ημέρες νωρίτερα και όχι το τελευταίο 24ωρο.

Επίσης καταγράφηκαν 4.463 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των επιβεβαιωμένων μολύνσεων στις 152.840.

Ο εθνικός διευθυντής των υπηρεσιών υγείας (NHS) της Αγγλίας, Στίβεν Πόουις, σημείωσε ότι υπάρχει σαφής καθοδική τάση στον αριθμό των νοσηλευομένων, κυρίως στο Λονδίνο αλλά και στα Μίντλαντς και σε άλλες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Αυτό δείχνει ότι η συμμόρφωσή μας με το μέτρο κοινωνικής αποστασιοποίησης αποδεικνύεται επωφελής, μειώνει τη μετάδοση και την εξάπλωση του ιού», τόνισε.

Τέλος έχουν διενεργηθεί 669.850 διαγνωστικά τεστ και έχουν ελεγχθεί 43.413 άνθρωποι.

As of 9am 26 April, 669,850 tests have concluded, with 29,058 tests on 25 April.

543,413 people have been tested of which 152,840 tested positive.

As of 5pm on 25 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 20,732 have sadly died. pic.twitter.com/3itql8uBPb

