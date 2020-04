ΔΙΕΘΝΗ

Οι εικόνες που έκαναν τον γύρο των social media, έκαναν έξαλλο τον δήμαρχο της πόλης που ζήτησε από την αστυνομία να προχωρήσει σε συλλήψεις και να μην δείξει καμία ανοχή.

Tipster says this is the Williamsburg funeral today of Rabbi Chaim Mertz who died from COVID-19 pic.twitter.com/wsTvCrlzpb — Reuven Blau (@ReuvenBlau) April 29, 2020

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, στους δρόμους της Νέας Υόρκης, το επίκεντρο της πανδημίας στις ΗΠΑ, που έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη πόλη του κόσμου, βρέθηκαν εκατοντάδες Εβραίοι, που αν και οι περισσότεροι φορούν μάσκα, δεν τήρησαν τις αποστάσεις ασφαλείας.

Scenes like this can set the process of reopening back weeks. Worse off, it risks more funerals. @NYPDnews is gonna have to camp out of every corner as long as people refuse to listen... pic.twitter.com/09kAk8pY64 — Menashe Shapiro (@menasheshapiro) April 29, 2020

«Κάτι εντελώς απαράδεκτο συνέβη απόψε στο Γουίλιαμσμπεργκ: Μια μεγάλη κηδεία με πλήθος κόσμου εν μέσω πανδημίας» έγραψε ο Ντι Μπλάζιο στο Twitter. «Όταν το πληροφορήθηκα, πήγα εκεί ο ίδιος για να σιγουρευτώ πως θα διαλυόταν ο κόσμος. Κι αυτό που είδα ΔΕΝ ΘΑ γίνει ανεκτό όσο δίνουμε τη μάχη με τον κορονοϊό» υπογράμμισε.

Something absolutely unacceptable happened in Williamsburg tonite: a large funeral gathering in the middle of this pandemic. When I heard, I went there myself to ensure the crowd was dispersed. And what I saw WILL NOT be tolerated so long as we are fighting the Coronavirus — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) April 29, 2020

My message to the Jewish community, and all communities, is this simple: the time for warnings has passed. I have instructed the NYPD to proceed immediately to summons or even arrest those who gather in large groups. This is about stopping this disease and saving lives. Period. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) April 29, 2020

Η στάση του Ντι Μπλάζιο προκάλεσε την αντίδραση των ορθόδοξων εβραίων, που τον κατηγόρησαν για ρατσιστική συμπεριφορά και διακρίσεις.