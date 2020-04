Ο – ακόμα δραστήριος – αιωνόβιος λοχαγός όλο το διάστημα της υγειονομικής κρίσης είχε διοργανώσει εκστρατεία για τη συλλογή χρημάτων που θα διατεθούν στο βρετανικό ΕΣΥ για τη μάχη κατά της πανδημίας και ήδη έχουν συγκεντρωθεί 29 εκατ. λίρες!

Για να τον ευχαριστήσουν για την προσπάθειά του, οι πιλότοι της RAF πέταξαν πάνω από το σπίτι του και εκείνος χαιρετούσε!

Captain Tom Moore, the war veteran who has raised more than £29m for the UK's NHS, celebrates his 100th birthday with an RAF flypasthttps://t.co/jadeUnr3LJ pic.twitter.com/XklWJGyrHj

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 30, 2020