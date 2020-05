Σύμφωνα με τους Chicago Sun-Times, μία μάσκα προσώπου που είχε τοποθετηθεί πάνω σε από τα δύο λιοντάρια που βρίσκονται έξω από το Ινστιτούτο Τεχνών του Σικάγο εκλάπη το βράδυ της Πέμπτης, λιγότερο δηλαδή από 24 ώρες από τη στιγμή της τοποθέτησης της.

Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής βέβαια η μάσκα είχε αντικατασταθεί και έτσι και τα δύο λιοντάρια φόραγαν ξανά τις προστατευτικές αθλητικές μάσκες.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Σικάγο περίπου στις 23:00 το βράδυ της Πέμπτης, ο φύλακας ασφαλείας του μουσείου είδε δύο άτομα να βγαίνουν από ένα Σεβρολέτ σεντάν, να σκαρφαλώνουν στο ένα από τα δύο αγάλματα και να παίρνουν τη μάσκα του ενός λιονταριού.

Οι μάσκες τοποθετήθηκαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης σε μία συμβολική κίνηση μετά από την εντολή της πολιτείας του Σικάγο, ότι από την Παρασκευή θα πρέπει όλοι οι κάτοικοι να φοράνε μάσκες στους δημόσιους χώρους για την αντιμετώπιση της διασποράς του νέου κορονοϊού.

Μία παρόμοια μάσκα έχει τοποθετηθεί και στο άγαλμα του Πικάσο στην πλατεία Ντέιλι.

Even Chicago’s iconic Picasso sculpture knows you need to follow guidance from the State of Illinois and wear a mask when you can’t practice social distancing! pic.twitter.com/Jtm5BeAPf3

Φωτογραφίες από τις δύο συμβολικές κινήσεις ανέβασε στον λογαριασμό της στο Twitter, η δήμαρχος του Σικάγο, Λόρι Λάιτφουτ.

To inspire us all to wear masks in public in Illinois if we can not social distance, the lions that guard the entrance to the @artinstitutechi are now sporting Chicago-themed masks! pic.twitter.com/bErWbHpUbH

Our lions show their love for the city, encouraging Chicagoans to take the necessary steps to protect each other.

We're proud to be a part of the Mayor’s campaign to keep residents healthy and safe. #StayHomeSaveLives #OneMaskAlreadyStolen #NewMaskArrivesToday #DontStealMasks pic.twitter.com/X8MK4n28FQ

— Art Institute (@artinstitutechi) May 1, 2020