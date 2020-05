Στο Φοίνιξ της Αριζόνα μετέβη το απόγευμα της Τρίτης ο Ντόναλντ Τραμπ, επισκεπτόμενος ένα νέο εργοστάσιο το οποίο κατασκευάζει μάσκες τύπου Ν95, οι οποίες προορίζονται για το υγειονομικό προσωπικό της χώρας και θα διατεθούν στο υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Πόρων.

Το εργοστάσιο επέσπευσε τις διαδικασίες ώστε να γίνει λειτουργικό σε λιγότερο από πέντε εβδομάδες, καθώς έχει παρατηρηθεί έλλειψη σε προστατευτικό εξοπλισμό για τους εργαζομένους στον τομέα της Υγείας.

Κατά την επίσκεψη του στο εργοστάσιο ο Ντόναλντ Τραμπ φόρεσε προστατευτικά γυαλιά, όχι όμως και μάσκα, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν επιγραφές εντός της εγκατάστασης, οι οποίες έστελναν ξεκάθαρο μήνυμα «Προσοχή: Η μάσκα προσώπου είναι υποχρεωτική σ’ αυτή την περιοχή. Ευχαριστώ!» και το γεγονός ότι πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι θα φορέσει μία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας στην οποία ανήκει το εργοστάσιο της Honeywell, ο Ντάριους Άνταμτσικ, καθώς και ο επιτελάρχης του Λευκού Οίκου, Μαρκ Μέντοους και μερικοί ακόμα επίσημοι επίσης δεν φορούσαν μάσκες.

Without covering his own face, President Trump visited a Honeywell factory making N95 face masks in Arizona while Guns N' Roses' 'Live and Let Die' played in the background https://t.co/ighshLku9i pic.twitter.com/damCXpt9Oh

— Reuters (@Reuters) May 6, 2020