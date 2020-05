Ο τροχονόμος Ρικ Μόργκαν είδε ένα όχημα να κάνει σλάλομ γύρω από τη διαγράμμιση του οδοστρώματος στον αυτοκινητόδρομο Interstate 15 στο Όγντεν της Γιούτα τη Δευτέρα και πίστευε ότι πρόκειται για κάποιον που χρειάζεται ιατρική βοήθεια ωστόσο τελικά ένιωσε έκπληξη όταν είδε στη θέση του οδηγού ένα 5χρονο αγόρι.

Όπως δήλωσε ο Μόργκαν ο 5χρονος Άντριαν Ζαμαρίπα δεν αποκρινόταν στα φωτεινά σήματα και σταμάτησε μόνο όταν έβαλε μπροστά τη σειρήνα.

«Πλησίασα το όχημα και περίμενα να βρω κάποιον ο οποίος θα χρειάζεται ένα ασθενοφόρο ή διασώστες. Αλλά όταν άνοιξα το πρόθυρο ήταν ξεκάθαρο ότι ο οδηγός ήταν ανήλικος», είπε ο Μόργκαν.

Σύμφωνα με τον Μόργκαν το αγόρι καθόταν στην άκρη του καθίσματος και προσπαθούσε να φθάσει το φρένο.

Όταν ο τροχονόμος ρώτησε τον 5χρονο γιατί πήρε το αυτοκίνητο, του απάντησε ότι πήγαινε στην Καλιφόρνια για ν’ αγοράσει μία Λαμποργκίνι. Βέβαια αυτό θα ήταν λίγο δύσκολο καθώς στο πορτοφόλι του είχε μόλις τρία δολάρια.

Ο 5χρονος διέφυγε της προσοχής της αδερφής του πήρε τα κλειδιά και άρχισε το «ταξίδι» του. Οι γονείς του δεν μπορούσαν να τον εντοπίσουν και ανησύχησαν, όταν τους ενημέρωσαν οι αρχές της Γιούτα και πήγαν να παραλάβουν τόσο τον γιο τους όσο και το αυτοκίνητο από την τροχαία.

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents' car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB

— Utah Highway Patrol (@UTHighwayPatrol) May 4, 2020