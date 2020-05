Η LG Chem, στην οποία ανήκει η εγκατάσταση, ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος καθώς και η έκταση της ζημιάς ερευνώνται.

Οι ινδικές αρχές υποπτεύονται ότι επρόκειτο για στυρένιο.

#Vizag #gasleak LG Chem company located in Venkatapuram village near Vizag municipality. Nearly 300 were unconscious and 3deceased #AndhraPradesh pic.twitter.com/q9nLuHTY4F

