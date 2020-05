«Θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια των εργαζομένων στην πρώτη γραμμή. Είναι οι στυλοβάτες που κρατάνε όρθιο το σύστημα» δηλώνει ο Όσκαρ Φεράνι, σύμβουλος προϊόντων και υπηρεσιών της Amantis.

Η Amantis έχει δωρίσει πάνω από 2.000 βοηθήματα σε γιατρούς και υπαλλήλους σε επιχειρήσεις τροφίμων.

«Δουλεύουν όλη μέρα, φοβούνται και δεν ξέρουν τι θα γίνει. Το να έχεις μια στιγμή ευχαρίστησης μόνος ή με τον/την σύντροφό σου είναι πολύ σημαντικό και σε κάνει να αισθάνεσαι καλύτερα» εξηγεί ο Φεράνι.

Spanish sex shop gives away erotic toys to #COVID19 frontline workers pic.twitter.com/oW1jsxLHxG

— Ruptly (@Ruptly) May 7, 2020