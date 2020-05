Σε ένα βίντεο διάρκειας 28 δευτερολέπτων, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, καταγράφεται ο Αμάντ Άρμπερι να κάνει τζόκινγκ σε έναν δρόμο στο Μπράνσγουικ, στην Τζόρτζια. Ενώ προσπερνά ένα λευκό φορτηγάκι, στην καρότσα του οποίου στέκεται ένας άνδρας, τον σταματά ένας δεύτερος άνδρας, που τον αρπάζει. Ακούγεται ένας πυροβολισμός και έπειτα ένας δεύτερος.

NEWS: Graphic video appears to show Ahmaud Arbery, 25 of GA., whose family says he was out for a run, confronted by 2 men who shot him dead saying they thought he was a burglar. A prosecutor wants a grand jury to decide whether the men should be charged. pic.twitter.com/kEYYJW7UlM

