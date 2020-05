Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ αφού ο 25χρονος Αμάντ Άρμπερι γυμναζόταν σε πάρκο της πόλης Μπράνσγουικ στην Τζόρτζια όταν τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν.

Στο βίντεο που καταγράφει τη δολοφονία, ο Αμάντ Άρμπερι εικονίζεται καθώς τρέχει κατά μήκος ενός δρόμου στο Μπράνσγουικ. Ενώ αλλάζει κατεύθυνση για να αποφύγει ανοιχτό ημιφορτηγό, στην καρότσα του οποίου στέκει όρθιος ένας άνδρας, τον σταματάει ένας δεύτερος και τον αρπάζει. Ο Αμάντ προσπαθεί να τον απωθήσει. Ακούγεται ένας πυροβολισμός. Κατόπιν ένας δεύτερος.

Όπως κατέγραψε αστυνομική αναφορά, ο Γκρέγκορι ΜακΜάικλ θεωρούσε ότι ο Αμάντ Άρμπερι ήταν «κλέφτης», που «κορδωνόταν» μπροστά στο σπίτι του. Πρόσθεσε πως πήρε το πιστόλι του, ο γιος του μια επαναληπτική καραμπίνα κι άρχισαν να τον καταδιώκουν. Ισχυρίστηκε πως ο νεαρός Αφροαμερικανός «επιτέθηκε βίαια» στον γιο του, που τον πυροβόλησε δύο φορές.

NEWS: Graphic video appears to show Ahmaud Arbery, 25 of GA., whose family says he was out for a run, confronted by 2 men who shot him dead saying they thought he was a burglar. A prosecutor wants a grand jury to decide whether the men should be charged. pic.twitter.com/kEYYJW7UlM

— David Begnaud (@DavidBegnaud) May 5, 2020