Ο πρώην παίκτης της Άρσεναλ υποστήριξε πως ο κορονοϊός ενδεχομένως είναι ένα λάθος που έχει σχεδιαστεί από τους ανθρώπους, δημοσιεύοντας έρευνα σύμφωνα με την οποία οι έγχρωμοι κινδυνεύουν περισσότερο.

«Αυτός ο ιός ήταν ένα λάθος της φύσης ή ένα σχεδιασμένο λάθος; Αναρωτιέμαι αν επιτίθεται σε συγκεκριμένο τύπο αίματος», αναφέρει ο Κάμπελ στο Twitter.

Was this virus a natural mistake or a designed mistake...? I wonder does this virus deliberately attacks a certain blood type....? pic.twitter.com/IawKX3dSlY

— Sol Campbell (@SolManOfficial) May 7, 2020