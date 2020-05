Κρατώντας αμερικανικές σημαίες και πανό με μηνύματα όπως «δεν θα συμμορφωθούμε», κάνοντας κάμψεις και βαθιά καθίσματα οι συγκεντρωμένοι απαιτούσαν το άνοιγμα των γυμναστηρίων.

Η Φλόριντα βρίσκεται στη φάση της σταδιακής άρσης των μέτρων και ήδη έχουν ανοίξει οι παραλίες για το κοινό, ενώ τα γυμναστήρια αναμένεται να ξανανοίξουν στο δεύτερο μέρος του σχεδίου επανεκκίνησης της οικονομίας του κυβερνήτη Ρον ΝτεΣάντις, ωστόσο παραμένει ασαφές πότε θα γίνει αυτό.

#Florida protesters do push-ups to demand reopening of gyms#coronavirus #USA pic.twitter.com/qN3Jd2PiwX

— Ruptly (@Ruptly) May 13, 2020