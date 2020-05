«Στην Ελλάδα άνοιξαν και πάλι για τους επισκέπτες η διάσημη Ακρόπολη καθώς και άλλοι εξωτερικοί αρχαιολογικοί χώροι», σημειώνει το Πολιτιστικό Πρόγραμμα της Γερμανικής Ραδιοφωνίας (Deutschlandfunk Kultur). «Η Ακρόπολη ανήκει στα σύμβολα και στα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ελλάδας. Πέρυσι την επισκέφθηκαν 2,9 εκατομμύρια άτομα», προσθέτει το ρεπορτάζ του δημόσιου γερμανικού ραδιοφώνου.

Ανάλογα ρεπορτάζ φιλοξενούνται στις ηλεκτρονικές εκδόσεις της Ραδιοτηλεόρασης Δυτικής Γερμανίας (DWR), του περιοδικού Stern, του τηλεοπτικού δικτύου arte, τα οποία αναμεταδίδουν πρακτορειακές ανταποκρίσεις από την Αθήνα. «Στην Ελλάδα επιβλήθηκαν από τις 23 Μαρτίου αυστηροί κανόνες περιορισμού σε όλη τη χώρα. Η χώρα-μέλος της ΕΕ πέρασε μέχρι τώρα ελαφρά την πανδημία του κορονοϊού (…) Η Ελλάδα επιστρέφει τώρα σταδιακά στην κανονικότητα. Από τις 25 Μαΐου αναμένεται να ανοίξουν εκ νέου τα εστιατόρια», επισημαίνει το Stern.

Στο θέμα αναφέρεται σε ρεπορτάζ της και η δημόσια Ραδιοτηλεόραση της Ελβετίας (SRF): «Ελληνικά αρχαιολογικά μνημεία, μεταξύ των οποίων η Ακρόπολη, μπορούν από σήμερα και πάλι να υποδεχθούν επισκέπτες», υπογραμμίζει το ρεπορτάζ. «Υπάλληλοι, οι οποίοι φορούσαν μάσκες και ειδικά πλαστικά προστατευτικά, υποδέχθηκαν τους πρώτους ξένους τουρίστες στην Ακρόπολη. Ενημέρωναν σχετικά με τα μέτρα που αφορούν την τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των επισκεπτών», περιγράφει το SRF και τονίζει ότι «το άνοιγμα των αρχαιολογικών χώρων περιλαμβάνεται στο ευρύτερο κύμα χαλάρωσης των περιορισμών στην Ελλάδα, ενώ προβλέπονται και άλλα βήματα για την αναζωογόνηση του τουρισμού».

«Από σήμερα οι επισκέπτες μπορούν και πάλι να ανηφορήσουν στην Ακρόπολη, οι πύλες της οποίας ξανανοίγουν μετά από δύο μήνες. Κάτι που ισχύει και για όλους τους υπόλοιπους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας» ανέφερε το μεσημεριανό δελτίο του κρατικού τηλεοπτικού σταθμού Rai tre.

Βίντεο από την ακρόπολη ανέβασαν και άλλα ΜΜΕ, όπως το γαλλικό BFMTV και το ABC:

As Greece reopens iconic archaeological sites after incredible success combating coronavirus, @ABC News' @JamesAALongman is in Athens where they're introducing precautions as they figure out how to welcome tourists back safely. https://t.co/8bpXG7e8lm pic.twitter.com/3Hv3wvhR9h

— ABC News (@ABC) May 18, 2020