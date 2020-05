Χάος επικράτησε στη Βουλή του Χονγκ Κονγκ αφού βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος του Δημοκρατικού Συνασπισμού για την Καλυτέρευση και την Πρόοδο του Χονγκ Κονγκ, που πρόσκεινται στο Πεκίνο και βουλευτές της αντιπολίτευσης του Δημοκρατικού Κόμματος ήρθαν στα χέρια με αφορμή τις διαφωνίες για τον έλεγχο μίας επιτροπής κλειδί για ένα ψήφισμα για την ποινικοποίηση της περιφρόνησης του κινεζικού εθνικού ύμνου.

Οι βουλευτές των Δημοκρατικών κατηγορήθηκαν από τους φύλακες ασφαλείας ότι περικύκλωσαν τον βουλευτή Τσαν Κιν-Πορ, ο οποίος είχε αναλάβει το ρόλο του προέδρου, παρόλες τις δικαστικές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Μάλιστα οι φύλακες ασφαλείας έσυραν πολλούς βουλευτές έξω από το χώρο, με πολλούς εξ αυτών να κλοτσούν και να φωνάζουν.

Μάλιστα ενώ πρέπει να φορούν μάσκες και να τηρούν τις αποστάσεις στο πλαίσιο των μέτρων για την ανάσχεση του νέου κορονοϊού, οι βουλευτές δεν δείχνουν να νοιάζονται και πολύ γι' αυτό.

Watch: Hong Kong’s legislature plunges into chaotic scuffles as pro-Beijing lawmakers take control of a key committee, paving the way for a debate on a bill that would criminalize abuse of #China’s national anthem.https://t.co/APkKXBJk2q pic.twitter.com/lVrGy7PBe3

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 18, 2020