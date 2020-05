«Το παίρνω την τελευταία μιάσιμη εβδομάδα. Το παίρνω επειδή ακούω πολύ καλά πράγματα». δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. «Ξέρετε την έκφραση: τι έχεις να χάσεις;» πρόσθεσε.

«Ένα χάπι κάθε μέρα. Κάποια στιγμή θα σταματήσω», πρόσθεσε, λέγοντας ότι έχει «μηδενικά συμπτώματα» από αυτό.

Παράλληλα είπε πως όλα τα τεστ που έχει κάνει μέχρι στιγμής για κορονοϊό, έχουν βγει αρνητικά.

Donald Trump says he's been taking the anti-malaria drug hydroxychloroquine (video via @quicktake) https://t.co/SKkd3xWMvY pic.twitter.com/HQzz0GVPoo

