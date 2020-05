Πρόκειται για έναν τραπεζίτη ονόματι Ζαφάρ Μαχμούντ, ο οποίος επέζησε ως εκ θαύματος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος της επαρχιακής κυβέρνησης Αμπντούρ Ρασίντ Κάνα.

The luckiest Zafar masood was saved, as He was travelling from Airbus 320 Lahore to Karachi.#KarachiAirport #PIACrash pic.twitter.com/2INbowVkSI

— Khaleek Kohistani (@KohistaniKhalik) May 22, 2020