Στα πλάνα φαίνεται μαύρος καπνός να υψώνεται από το σημείο που συνετρίβη το αεροσκάφος, κατεστραμμένες στέγες σπιτιών και συντρίμμια παντού στους δρόμους.

Το σημείο που συνετρίβη το αεροσκάφος θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο.

▶️ Debris and smoke can be seen coming from the roof of a building after a Pakistani plane crashed into a residential area in the southern city of Karachi.

Pakistan Passenger Plane Crashes With at Least 98 on Board, Many Feared Deadhttps://t.co/aL2aOH4bhE pic.twitter.com/vj3tRhyhsR

— The Voice of America (@VOANews) May 22, 2020