Ο πιλότος της πτήσης των Πακιστανικών Διεθνών Αερογραμμών φαίνεται ότι ματαίωσε την πρώτη του προσπάθεια να το προσγειώσει και έκανε περιστροφή για να επιχειρήσει εκ νέου. Τότε ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας τον ενημέρωσε ότι φαίνεται να κάνει αριστερή στροφή, δηλαδή να βγαίνει εκτός πορείας.

Εκείνος απάντησε "Γυρίζουμε πίσω, κύριε, έχουμε χάσει τους κινητήρες" και ο ελεγκτής του έδωσε άδεια να προσγειωθεί σε όποιον από τους δύο διαδρόμους προσγείωσης του αεροδρομίου του Καράτσι. Δώδεκα δευτερόλεπτα αργότερα ο πιλότος εξέπεμψε σήμα κινδύνου και του δόθηκε πάλι άδεια από τον Πύργο Ελέγχου να προσγειωθεί σε όποιον από τους δύο διαδρόμους. Μετά δεν υπήρξε κάποια επικοινωνία.

Νοσοκομεία στο Καράτσι παρέλαβαν 56 σορούς από την περιοχή όπου κατέπεσε το αεροσκάφος.

Ο Σιμίν Τζαμάλι, επικεφαλής του Ιατρικού Κέντρου Jinnah Postgraduate, δήλωσε πως στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 37 σοροί. Άλλες 19 σορούς παρέλαβε το Civil Hospital, είπε στο Ρόιτερς αξιωματούχος του νοσοκομείου.

Ο εκπρόσωπος τύπου του επαρχιακού υπουργείου Υγείας Μεεράν Γιουσάφ επιβεβαίωσε στο Reuters πως έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 56 νεκροί και δύο επιζώντες.

Η πορεία του αεροσκάφους των Διεθνών Πακιστανικών Αερογραμμών (PIA) λίγο πριν τη συντριβή του στο Καράτσι καταγράφεται σε βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στα πλάνα φαίνεται μαύρος καπνός να υψώνεται από το σημείο που συνετρίβη το αεροσκάφος, κατεστραμμένες στέγες σπιτιών και συντρίμμια παντού στους δρόμους.

Τουλάχιστον ένας επιβάτης επέζησε μετά τη συντριβή αεροσκάφους των Διεθνών Πακιστανικών Αερογραμμών (PIA), δήλωσε ένας κυβερνητικός αξιωματούχος.

Πρόκειται για έναν τραπεζίτη ονόματι Ζαφάρ Μαχμούντ, ο οποίος επέζησε ως εκ θαύματος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος της επαρχιακής κυβέρνησης Αμπντούρ Ρασίντ Κάνα.

The luckiest Zafar masood was saved, as He was travelling from Airbus 320 Lahore to Karachi.#KarachiAirport #PIACrash pic.twitter.com/2INbowVkSI

