Σύμφωνα με το νέο απολογισμό που ανακοινώθηκε από τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον 97 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη συντριβή χθες, Παρασκευή, ενός Airbus A320 σε συνοικία του Καράτσι, της μεγάλης πόλης του νότιου Πακιστάν,

Το αεροπλάνο της εταιρείας Pakistan International Airlines (PIA) συνετρίβη πάνω σε σπίτια ενώ προσέγγιζε στο αεροδρόμιο του Καράτσι.

Ο τελευταίος απολογισμός, που κάνει λόγο για 97 νεκρούς και δύο επιζώντες, περιλαμβάνει όλους τους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος του αεροπλάνου, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές υπηρεσίες της επαρχίας Σιντ, πρωτεύουσα της οποίας είναι το Καράτσι.

Το αεροπλάνο προερχόταν από τη Λαχόρη, στο βόρειο Πακιστάν.

Ο ένας από τους δύο που επέζησαν της συντριβής είναι ο Ζάφαρ Μασούντ, ο πρόεδρος της Τράπεζας του Παντζάμπ, μιας από τις σημαντικότερες τράπεζες του Πακιστάν, διευκρίνισε ο πρόεδρος της PIA Άρσαντ Μαλίκ.

The luckiest Zafar masood was saved, as He was travelling from Airbus 320 Lahore to Karachi.#KarachiAirport #PIACrash pic.twitter.com/2INbowVkSI

— Khaleek Kohistani (@KohistaniKhalik) May 22, 2020