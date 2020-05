Καθώς τα θύματα του κορονοϊού πλησιάζουν τις 100.000 στις ΗΠΑ  , σχεδόν πέντε μήνες μετά την καταγραφή του πρώτου κρούσματος στη χώρα, το συγκλονιστικό πρωτοσέλιδο των ΝΥΤ με τίτλο «Οι θάνατοι των ΗΠΑ κοντά σε 100.000, μια απίστευτη απώλεια» αντιπροσωπεύει μόλις το 1% των θυμάτων.

Κάθε ένα από τα ονόματα συνοδεύεται από ένα σύντομο επικήδειο με την ηλικία τους, την πόλη και την πολιτεία, όπου ζούσαν και σύντομα στοιχεία για τις ζωές τους, ώστε να συνειδητοποιήσουν οι αναγνώστες ότι τα αναφερόμενα στο πρωτοσέλιδο θύματα του κορωνοϊού, αλλά και τα εκατοντάδες χιλιάδες άλλα ανά την υφήλιο, δεν είναι απλώς ονόματα ή αριθμοί, αλλά άνθρωποι…

The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/d14JhFp4CP

