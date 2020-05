Ο 38χρονος Frankie Harris επιτέθηκε στην 64χρονη λίγα μέτρα από το σπίτι της στο ανατολικό Χάρλεμ, στη Νέα Υόρκη.

Επιχείρησε να την πνίξει ενώ την βίασε και την εγκατέλειψε στη μέση του δρόμου, φεύγοντας με ένα ποδήλατο.

Συνελήφθη αφότου η αστυνομία κυκλοφόρησε βίντεο από κάμερα ασφαλείας στο οποίο φαίνεται ο ίδιος αμέσως μετά την επίθεση.

Η 64χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε τεχνητό κώμα. Ακόμα δεν έχει δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί πιστεύουν πως ο Χάρις έχει ψυχολογικά προβλήματα και κάνει χρήση ναρκωτικών. Μόλις τον συνέλαβαν ομολόγησε την πράξη του λέγοντας «ναι το έκανα».

WANTED for ASSAULT: On 5/18, at 11:28 PM, in front of 301 E. 111 St., the suspect approached a 64 yr old female, placed her in a choke hold, & knocked her to the ground. He then exposed himself before fleeing on a Citi-bike. Have any info? Call or DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/a2R9KU50LI

— NYPD NEWS (@NYPDnews) May 21, 2020