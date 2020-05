ΔΙΕΘΝΗ

Μόλις δύο ημέρες πριν από την επίθεση με βιτριόλι στην 34χρονη Ιωάννα στην Καλλιθέα, ο Faizal Siddiqui ανέβασε στο TikTok ένα βίντεο, στο οποίο εκείνος δήθεν πετούσε οξύ στο πρόσωπο μιας γυναίκας επειδή τον άφησε για κάποιον άλλον, και στη συνέχεια εκείνη εμφανίστηκε με μακιγιάζ το οποίο έδειχνε τάχα τα τραύματά της.

Το βίντεο προκάλεσε σάλο στην Ινδία, όπου πλήθος προσωπικοτήτων καταδίκασαν το περιστατικό και τελικά το βίντεο κατέβηκε από τα social media του Siddiqui ενώ μπλόκαραν και τον λογαριασμό του στο TikTok.

Η Εθνική Επιτροπή για τις Γυναίκες ζήτησε από τον επικεφαλής της αστυνομίας να λάβει δράση και χαρακτήρισε το βίντεο ως «προώθηση ενός φρικτού εγκλήματος, της επίθεσης με οξύ, στα social media».

@NCWIndia has written to @DGPMaharashtra Shri. Subodh Kumar Jaiswal to take action against #FaizalSiddiqui for the video he posted that promotes a grievous crimes of #acidattack on social media using @TikTok_IN App. @CyberDost @MahaCyber1 pic.twitter.com/pcjyXtGiJG — NCW (@NCWIndia) May 18, 2020

Ο Faizal Siddiqui, με ανάρτησή του στο Instagram, είπε ότι δεν είχε πρόθεση να βλάψει κανέναν. «Ως influencer στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνειδητοποιώ την ευθύνη μου και ζητώ συγγνώμη σε όποιον προσέβαλα με αυτό το βίντεο», έγραψε προσθέτοντας ωστόσο ότι το υγρό που πέταξε στην κοπέλα ήταν απλά νερό.

Το TikTok είπε ότι ο λογαριασμός του Faizal «έκλεισε λόγω πολλών παραβιάσεων των κοινοτικών οδηγιών» σύμφωνα με το Tribune.

Το βίντεο έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων σε μια χώρα που είχε 1.483 θύματα επιθέσεων με οξύ μεταξύ του 2014 και του 2018.

Η ακτιβίστρια Licypriya Kangujam έγραψε στο Twitter: «Αυτό είναι εντελώς αηδιαστικό. Αγαπητό TikTok, διαγράψτε τον λογαριασμό του #FaizalSiddiqui που υποκινεί τη βίας κατά των γυναικών και προωθεί τις επιθέσεις με οξύ σε νεαρά κορίτσια και γυναίκες. Αυτό είναι απαράδεκτο».

This is completely disgusting.

Dear @TikTok_IN,

Delete the account of #FaizalSiddiqui that instigate committing violence against women. He is promoting Acid Attacks to young girls and women. This is unacceptable. #ArrestFaizalSiddiqui #BanFaizalSiddiqui pic.twitter.com/CcqxlfUfpX — Licypriya Kangujam (@LicypriyaK) May 18, 2020

H σκηνοθέτιδα Pooja Bhatt μοιράστηκε το tweet της Kangujam με το σχόλιο: «Τι έχει πάει λάθος με τους ανθρώπους; Αυτό είναι κακό. Αυτός ο άντρας πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του. Όσο για τη γυναίκα στο βίντεο - καταλαβαίνεις τι τεράστια ζημιά προκαλείς συμμετέχοντας σε αυτό;».

What on earth is wrong with people? This is depraved. How can you allow this kind of content on your platform @TikTok_IN This man needs to be taken to task. As for the woman in the video-do you realise what immense harm you are causing by participating in this? https://t.co/I5OLTEZGVe — Pooja Bhatt (@PoojaB1972) May 18, 2020

Η τραγουδίστρια Sona Mohapatra είπε ότι η βία εναντίον των γυναικών έχει γίνει κανονικότητα στην κοινωνία.

Η ηθοποιός Swara Bhasker έγραψε στο Twitter: «TikTok γιατί και πώς επιτρέπεις σε τέτοιου είδους περιεχόμενο που προωθεί τη βία κατά των γυναικών και αναπαραγάγει λανθασμένα μισογυνικά στερεότυπα να προβάλλεται στην πλατφόρμα σου;».

Hey @TikTok_IN why and how are you allowing this kind of content -which is SO obviously celebrating and promoting aggression and violence against women, and perpetrating false misogynistic stereotypes -to be published & viewed freely on your platform??? #Shame https://t.co/cdnlttQKQp — Swara Bhasker (@ReallySwara) May 18, 2020

Μία επιζήσασα επίθεσης με οξύ,η Laxmi Aggarwal, κατακεραύνωσε μέσω Instagram γτον Faizal Siddiqui και ευχαρίστησε την Εθνική Επιτροπή Γυναικών που ανέλαβε δράση. Είπε ότι τέτοια βίντεο/ενέργειες θα πρέπει να απαγορεύονται αυστηρά. «Εργαζόμαστε μέρα και νύχτα για να σταματήσουμε τις επιθέσεις με οξύ και τη βία κατά των γυναικών. Αυτό (το βίντεο) προωθεί το έγκλημα. Τέτοια άτομα αποτελούν κατάρα για την κοινωνία. Επομένως, είναι σημαντικό να απαγορεύσετε τέτοιους λογαριασμούς και βίντεο στα social media» έγραψε.

Η βαθμολογία του TikTok έπεσε στα τάρταρα μετά το περιστατικό. Έπεσε από τα 4 αστέρια στο 1,4 στο Google Play Store.

Με πληροφορίες από: indiatoday.in, Newsweek, Hindustantimes