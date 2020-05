Σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία έριξε δακρυγόνα και οι διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για το θάνατο του 46χρονου Τζωρτζ Φλόιντ και πέταξαν πέτρες προς τις δυνάμεις καταστολής και έβαψαν με σπρέι τα περιπολικά.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν το απόγευμα της Τρίτης και εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο σημείο του συμβάντος, το οποίο έλαβε χώρα, το βράδυ της Δευτέρας.

Οι διοργανωτές προσπάθησαν να κρατήσουν τους διαδηλωτές ήρεμους και ειρηνικούς και προσπάθησαν να κρατήσουν και τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Οι διαδηλωτές φώναζαν «Δεν μπορώ ν' αναπνεύσω» και «Θα μπορούσα να είμαι εγώ», ενώ προέλασαν προς το 3ο Αστυνομικό Τμήμα της Μινεάπολις, απ' όπου και προέρχονταν οι αστυνομικοί, οι οποίοι εμπλέκονται στο περιστατικό της βίαιης προσαγωγής του Τζωρτζ Φλόιντ,

Περιπολικά βάφτηκαν με σπρέι και οι διαδηλωτές πέταξαν πέτρες στο αστυνομικό τμήμα, η απάντηση της αστυνομίας ήταν βίαιη καθώς έκανε χρήση δακρυγόνων, χειροβομβίδων κρότου λάμψης και πλαστικών σφαιρών.

Μία διαδηλωτής είπε στο CBS: «Ήταν πραγματικά άσχημο. Η αστυνομία πρέπει να καταλάβει ότι αυτή ευθύνεται για τη δημιουργία αυτής της κατάστασης», ενώ μία άλλη δήλωσε, «έπεσα στα γόνατα, σχημάτισα το σήμα της ειρήνης και μου έριξαν δακρυγόνο».

Η αστυνομία ανέφερε ότι ένα άτομο τραυματίστηκε αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του μετά από πυροβολισμό μακριά από την περιοχή της διαδήλωσης, χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες.

Το βράδυ της Δευτέρας σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook Live, διακρίνεται ο 46χρονος, πεσμένος μπρούμυτα στο έδαφος δίπλα στο περιπολικό, με έναν αστυνομικό να τον έχει ακινητοποιήσει βάζοντας το γόνατό του στον λαιμό του.

Για αρκετά λεπτά ο Φλόιντ διαμαρτύρεται ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει, βογγάει και βαριανασαίνει, ενώ ο αστυνομικός του απαντάει να κάτσει ήσυχος. Ένας δεύτερος αστυνομικός κρατάει σε απόσταση τους περαστικούς που αρχίζουν να φωνάζουν όταν ο Τζορτζ Φλόιντ σταματάει να κινείται.

«Δεν αναπνέει πια, δεν κινείται, πάρτε τον σφυγμό του», ακούγεται να επαναλαμβάνει ένας άνδρας, όμως οι αστυνομικοί περιμένουν το ασθενοφόρο που φτάνει μετά από αρκετά λεπτά.

#Minnesota | A video taken by an onlooker Monday evening shows a #Minneapolis police officer keeping his knee on the neck of a motionless, moaning man at the foot of a squad car. The man later died. https://t.co/y8u2C22KVX pic.twitter.com/eE8w4aI0k8

Ο Φλόιντ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου πέθανε λίγο αργότερα.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι ο άνδρας αντιστάθηκε στους αστυνομικούς που πήγαν να τον συλλάβουν αφού κλήθηκαν στο σημείο επειδή κυκλοφορούσε μεθυσμένος στον δρόμο.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολις Τζέικομπ Φρέι καταδίκασε με τον εντονότερο τρόπο αυτή τη «φρικιαστική» πράξη, κατηγορώντας τον αστυνομικό για «έλλειψη ανθρωπιάς». «Το να είσαι μαύρος δεν θα έπρεπε να είναι συνώνυμο της θανατικής καταδίκης», τόνισε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Four responding MPD officers involved in the death of George Floyd have been terminated.

This is the right call.

— Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) May 26, 2020