Στο βίντεο, ο Φλόιντ, που κατηγορείται ότι προσπάθησε να περάσει για αληθινό ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων, δεν φαίνεται να αντιστέκεται στη σύλληψη.

Την ίδια στιγμή, στη Μινέαπολις των ΗΠΑ διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα.

Κατά τη δεύτερη ημέρα των διαδηλώσεων ξέσπασαν ταραχές και σημειώθηκαν λεηλασίες, λίγες ώρες αφού ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι ζήτησε από τους εισαγγελείς να ασκήσουν δίωξη εναντίον του λευκού αστυνομικού που φαίνεται να κρατά με τη βία τον Φλόιντ στο έδαφος.

Το πλήθος που έφτασε τις χιλιάδες μεγάλωνε καθώς έπεφτε η νύχτα και η διαδήλωση εκτραχύνθηκε σε επεισόδια έξω από το αστυνομικό τμήμα, όπου αστυνομικοί με πλήρη εξάρτηση είχαν στήσει οδοφράγματα για να αποτρέψουν τους διαδηλωτές οι οποίοι είχαν δημιουργήσει δικά τους αυτοσχέδια οδοφράγματα.

Meanwhile across the street, police are armored up and firing on protesters pic.twitter.com/tdadCB4pLW

Η αστυνομία, κάποια μέλη της οποίας έλαβαν θέση στις στέγες γειτονικών κτιρίων, έκανε χρήση δακρυγόνων, πλαστικών σφαιρών και βομβίδων κρότου προκειμένου να κρατήσει το πλήθος μακριά, το οποίο απάντησε ρίχνοντας πέτρες, μπουκάλια νερού και άλλα αντικείμενα. Κάποιοι έριχναν τα κάνιστρα των δακρυγόνων πίσω στους αστυνομικούς.

Τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες που τραβήχτηκαν από ελικόπτερο που έδειχναν δεκάδες ανθρώπους να λεηλατούν ένα κατάστημα Target. Ένα κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων πυρπολήθηκε.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Twitter ότι η έρευνα του FBI για το συμβάν «θα πρέπει να επισπευστεί», προσθέτοντας ότι εκτιμά «το έργο όλων των τοπικών αστυνομικών».

At my request, the FBI and the Department of Justice are already well into an investigation as to the very sad and tragic death in Minnesota of George Floyd....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020