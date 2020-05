Σύμφωνα με το ΑlJazeera.com, τουλάχιστον εννιά μετανάστες εργάτες στην Ινδία έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ταξιδιών επιστροφής εξαιτίας του lockdown λόγω του νέου κροονοϊού στην Ινδία.

Ένα βίντεο το οποίο έγινε viral στα social media και προκαλεί σοκ δείχνει ένα νήπιο να προσπαθεί να ξυπνήσει την νεκρή μητέρα του σε σιδηροδρομικό σταθμό στην πόλη Muzaffarpur στην ανατολική Ινδία.

Το βίντεο δείχνει ένα δίχρονο αγοράκι να τραβάει ένα ρούχο, το οποίο καλύπτει το σώμα της νεκρής μητέρας του.

It is one of the most heart-wrenching stories that bring out the miseries of migrant workers across India.

This toddler is the representative face of the blunder of #Lockdown by @narendramodi Govt & mismanagement by his Railway minister @PiyushGoyal pic.twitter.com/VXzkTp7Alk

— Syed Aleem Ilahi (@AleemIlahi) May 27, 2020