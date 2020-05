Το νέο επεισόδιο είναι ότι η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «έκρυψε» ένα tweet από το λογαριασμό του Αμερικανού προέδρου επειδή θεωρήθηκε ότι παραβιάζει τους κανόνες σχετικά με την υποκίνηση σε βία.

Το επίμαχο tweet έλεγε ότι θα στείλει την Εθνική Φρουρά στη Μινεάπολις και ότι όποιος λεηλατεί, θα πυροβολείται.

Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης έκρυψε το περιεχόμενο του μηνύματος, το οποίο είναι ορατό μόνο μετά από συναίνεση του χρήστη.

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020