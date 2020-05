Το Twitter, αναγκάστηκε να κρύψει ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε τους διαδηλωτές στη Μινεάπολις που διαμαρτύρονται για την δολοφονία του άοπλου 46χρονου αφροαμερικανού Τζόρτζ Φλόιντ από αστυνομικούς πως «όταν αρχίζει το πλιάτσικο, αρχίζουν και οι πυροβολισμοί».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αντέδρασε έτσι έπειτα από την τρίτη νύχτα βίαιων επεισοδίων μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Παράλληλα απείλησε να στείλει την Εθνοφρουρά στην περιοχή ώς “να φέρει τη δουλειά σε πέρας”.

Το Twitter έκρυψε τη συγκεκριμένη ανάρτηση με μια επεξήγηση ότι παρόλο που «παραβιάζει τους κανόνες της πλατφόρμας, η ανάρτηση θα παραμείνει διαθέσιμη και δεν θα διαγραφεί εντελώς καθώς μπορεί να είναι προς το δημόσιο συμφέρον».

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020