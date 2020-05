Στο βίντεο φαίνονται τρεις αστυνομικοί να έχουν γονατίσει πάνω στον Φλόιντ ενώ αυτός ακούγεται να προσπαθεί να ανασάνει.

«Παρακαλώ, παρακαλώ, αφήστε με να σηκωθώ» ικετεύει ο Φλόιντ τους αστυνομικούς λίγο πριν να χάσει τις αισθήσεις του.

«Παρακαλώ δεν μπορώ να ανασάνω. Με πονάει το στομάχι μου, με πονάει ο λαιμός μου. Δεν μπορώ να ανασάνω» προσπαθεί να ψελίσσει ο 46χρονος.

Στη δικογραφία για τον αστυνομικό Ντέρεκ Τσόρβιν που συνελήφθη για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ αναφέρεται πως τον πατούσε στον λαιμό για οκτώ λεπτά και 46 δευτερόλεπτα ενώ για δύο λεπτά και 53 δευτερόλεπτα ο Φλόιντ ήταν λιπόθυμος.

NEW: Family of George Floyd:

“[Arrest of] Derek Chauvin for the brutal killing of George Floyd is a welcome but overdue step on the road to justice. We expected a first-degree murder charge. We want a first-degree murder charge. And we want to see the other officers arrested. pic.twitter.com/gC2P16lE99

— NBC News (@NBCNews) May 29, 2020