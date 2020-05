ΔΙΕΘΝΗ

Σ’ ένα tweet τεσσάρων επιμέρους κομματιών ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε τους άνδρες των μυστικών υπηρεσιών για τον τρόπο που χειρίστηκαν τη διαδήλωση έξω από τον Λευκό Οίκο, το βράδυ της Παρασκευής.

Όπως ανέφερε στο Tweet του ο Αμερικανός πρόεδρος, «θα τους είχαμε καλωσορίσει με τα πιο λυσσασμένα σκυλιά και με τα πιο απειλητικά όπλα που έχουν δει», ένα είχαν σπάσει την περίμετρο και είχαν εισέλθει στον Λευκό Οίκο, ενώ υποστήριξε ότι πολλοί νέοι πράκτορες «περίμεναν για δράση, “είχαμε τοποθετήσει τους νέους στην πρώτη γραμμή και θα το απολάμβαναν να έκαναν μία καλή εξάσκηση”»

Αναλυτικά το tweet του Ντόναλντ Τραμπ:

«Τρομερή δουλειά χθες βράδυ από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ έξω από τον Λευκό Οίκο. Δεν ήταν μόνο επαγγελματίες αλλά ήταν και πολύ ψύχραιμοι. Ήμουν μέσα και παρακολούθησα όλες τις κινήσεις και δεν θα μπορούσα να αισθανθώ πιο ασφαλής. Άφησαν τους “διαδηλωτές” να φωνάξουν και να ξεσπάσουν όσο ήθελαν, αλλά όταν κάποιος γίνεται τόσο ενεργητικός ή τόσο κοντά στις γραμμές θα τους είχαν χτυπήσει γρήγορα και δυνατά και δεν θα ήξερες τι τους είχε χτυπήσει».

«Η πρώτη γραμμή αντικαταστάθηκε με καινούριους πράκτορες, ως δια μαγείας. Το μεγάλος πλήθος, ήταν οργανωμένο επαγγελματικά, αλλά κανείς δεν έφτασε κοντά για να ρίξει τον φράχτη. Εάν το είχαν κάνει θα τους είχαμε καλωσορίσει με τα πιο λυσσασμένα σκυλιά και με τα πιο απειλητικά όπλα που έχουν δει. Τόσο που τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι θα είχαν χτυπήσει άσχημα. Πολλοί πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας περίμεναν για δράση, “είχαμε τοποθετήσει τους νέους στην πρώτη γραμμή και θα το απολάμβαναν να έκαναν μία καλή εξάσκηση”. Όπως είδατε χθες βράδυ, ήταν πολύ ψύχραιμοι και πολύ επαγγελματίες. Ποτέ μην το αφήσεις να φτάσει στο χέρι σου. Ευχαριστώ! Από την άλλη πλευρά, την κακή, η δήμαρχος της Ουάσινγκτον, Μούριελ Μπόουζερ, που πάντα ψάχνει για λεφτά και βοήθεια, δεν άφησε την αστυνομία να επέμβει. “Δεν την άφησε να κάνει τη δουλειά της”. Ωραία!».

Great job last night at the White House by the U.S. @SecretService. They were not only totally professional, but very cool. I was inside, watched every move, and couldn’t have felt more safe. They let the “protesters” scream & rant as much as they wanted, but whenever someone.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

....got too frisky or out of line, they would quickly come down on them, hard - didn’t know what hit them. The front line was replaced with fresh agents, like magic. Big crowd, professionally organized, but nobody came close to breaching the fence. If they had they would.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

....good practice.” As you saw last night, they were very cool & very professional. Never let it get out of hand. Thank you! On the bad side, the D.C. Mayor, @MurielBowser, who is always looking for money & help, wouldn’t let the D.C. Police get involved. “Not their job.” Nice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

Ακόμα σε νεότερο tweet του ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένοι διαδηλωτές είχαν «μικρή σχέση με τη μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ» και τους κατηγόρησε ότι βρέθηκαν έξω από τον Λευκό Οίκο για να προκαλέσουν προβλήματα.

«Αυτοί οι που είχαν οργανωθεί με μαεστρία έξω από τον Λευκό Οίκο και αποκαλούνταν «διαδηλωτές, είχαν μικρή σχέση με τη μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ. Ήταν απλώς εκεί για να προκαλέσουν προβλήματα. Η μυστική υπηρεσία τους χειρίστηκε εύκολα. Αυτά είναι “οργανωμένα γκρουπ” που δεν έχουν σχέση με τον Τζορτζ Φλόιντ. Λυπηρό».

The professionally managed so-called “protesters” at the White House had little to do with the memory of George Floyd. They were just there to cause trouble. The @SecretService handled them easily. Tonight, I understand, is MAGA NIGHT AT THE WHITE HOUSE??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

These are “Organized Groups” that have nothing to do with George Floyd. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

Οργή διαδηλωτών έξω από τον Λευκό Οίκο

Οι διαδηλώσεις για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, συνεχίζονται για τρίτη μέρα σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ.

Ο Ντέρεκ Σόβιν, ο αστυνομικός που πίεζε το αριστερό του γόνατο στο λαιμό του 46χρονου συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Το τελευταίο πράγμα που ακούγεται να επαναλαμβάνει ο Φλόιντ είναι «δεν μπορώ να αναπνεύσω, σε παρακαλώ, δεν μπορώ να αναπνεύσω».

Το βράδυ της Παρασκευής, μία ομάδα διαδηλωτών συγκεντρώθηκε, στο πάρκο Λαφαγιέτ έξω από τον Λευκό Οίκο και για περισσότερες από πέντε ώρες ήρθαν αντιμέτωποι με τους άνδρες των μυστικών υπηρεσιών που βρίσκονταν πίσω από τα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Υπήρξαν στιγμές όπου το πλήθος αφαίρεσε τα μεταλλικά κιγκλιδώματα και άρχισε να σπρώχνει τους πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών, τόσο δυνατά ώστε κάποιοι αποκόμισαν μικροτραυματισμούς, προκειμένου να σπάσει την περίμετρο και να πλησιάσει στον Λευκό Οίκο.

Τουλάχιστον σε μία στιγμή, οι πράκτορες απάντησαν με βία σπρώχνοντας και ρίχνοντας σπρέι πιπεριού προς τους διαδηλωτές.

Σε όλη τη διάρκεια της νύχτας ακούγονταν οι διαδηλωτές να εκφράζουν την απέχθεια τους προς το πρόσωπο του Τραμπ και τη συμπαράσταση τους στον Τζορτζ Φλόιντ. Οι διαδηλωτές πέταξαν μέχρι και μπουκάλια με νερό προς τους πράκτορες, οι οποίοι σε όλη τη διάρκεια της νύχτας έφερναν νέα προστατευτικά μεταλλικά κιγκλιδώματα και η περίμετρος ασφαλείας έφτασε μέχρι το πάρκο Λαφαγιέτ.

Η διαδήλωση ξεκίνησε στις 22:00 το βράδυ τοπική ώρα και τα πράγματα ηρέμησαν περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Πηγή: CNN