Σύμφωνα με NBC, ένας ομοσπονδιακός πράκτορας της Federal Protective Service, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, έχασε τη ζωή και ένας ακόμα τραυματίστηκε αφού δέχθηκαν πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ την Παρασκευή στο Όκλαντ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του τμήματος του FBI του Σαν Φραντσίσκο, «ένας ιδιώτης από το όχημα άρχισε να πυροβολεί προς τους αξιωματούχους της Federal Protective Service του υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας»

Το FBI συνεχίζει τις έρευνες για το περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα περίπου στις 21:45 (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με το υπουργείο η Federal Protective Service χρησιμοποιείται για να αποτρέπει, να προστατεύει και να αντιμετωπίζει τρομοκρατικές, εγκληματικές ή απειλητικές ενέργειες σε κυβερνητικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες των ΗΠΑ».

Οι διαδηλώσεις για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, συνεχίζονται για τρίτη μέρα σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ.

Ο Ντέρεκ Σόβιν, ο αστυνομικός που πίεζε το αριστερό του γόνατο στο λαιμό του 46χρονου συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Το τελευταίο πράγμα που ακούγεται να επαναλαμβάνει ο Φλόιντ είναι «δεν μπορώ να αναπνεύσω, σε παρακαλώ, δεν μπορώ να αναπνεύσω».

Ένας 19χρονος που συμμετείχε σε διαδήλωση στο Greektown του Ντιτρόιτ έχασε τη ζωή του όταν άγνωστος άνοιξε πυρ και τον σκότωσε.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι κάποιος μέσα από ένα SUV άνοιξε πυρ κατά των διαδηλωτών. Ο ύποπτος πάρκαρε το αυτοκίνητό του και άρχισε να ρίχνει στα τυφλά μέσα στο πλήθος!

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά τον πυροβολισμό αλλά είχε χάσει τη ζωή του. Δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του άτυχου 19χρονου, ενώ δεν υπάρχουν ούτε πληροφορίες για τον δράστη, ο οποίος μετά τους πυροβολισμούς το έσκασε από το σημείο.

Το βράδυ της Παρασκευής, μία ομάδα διαδηλωτών συγκεντρώθηκε, στο πάρκο Λαφαγιέτ έξω από τον Λευκό Οίκο και για περισσότερες από πέντε ώρες ήρθαν αντιμέτωποι με τους άνδρες των μυστικών υπηρεσιών που βρίσκονταν πίσω από τα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Υπήρξαν στιγμές όπου το πλήθος αφαίρεσε τα μεταλλικά κιγκλιδώματα και άρχισε να σπρώχνει τους πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών, τόσο δυνατά ώστε κάποιοι αποκόμισαν μικροτραυματισμούς, προκειμένου να σπάσει την περίμετρο και να πλησιάσει στον Λευκό Οίκο.

Τουλάχιστον σε μία στιγμή, οι πράκτορες απάντησαν με βία σπρώχνοντας και ρίχνοντας σπρέι πιπεριού προς τους διαδηλωτές.

Σε όλη τη διάρκεια της νύχτας ακούγονταν οι διαδηλωτές να εκφράζουν την απέχθεια τους προς το πρόσωπο του Τραμπ και τη συμπαράσταση τους στον Τζορτζ Φλόιντ. Οι διαδηλωτές πέταξαν μέχρι και μπουκάλια με νερό προς τους πράκτορες, οι οποίοι σε όλη τη διάρκεια της νύχτας έφερναν νέα προστατευτικά μεταλλικά κιγκλιδώματα και η περίμετρος ασφαλείας έφτασε μέχρι το πάρκο Λαφαγιέτ.

THEY GOT INTO THE WHITE HOUSE pic.twitter.com/vnmZxi6N8W

— Henry (@Texasbozo) May 30, 2020