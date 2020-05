Το περιστατικό σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 20:00 (τοπική ώρα) όταν τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας στη Μινεάπολις. Η αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει ένα πλήθος περίπου 500 ανθρώπων στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης.

Σύμφωνα με το βίντεο που τράβηξε ο εικονολήπτης Χούλιο-Σέζαρ Τσάβες, ένας αστυνομικός σημαδεύει απευθείας εναντίον του, την ώρα που η αστυνομία κάνει εκτεταμένη χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων για να διαλύσει τους διαδηλωτές.

«Ένας αστυνομικός τον οποίο τραβώ με την κάμερα στρέφεται προς το μέρος μου και με σημαδεύει με το όπλο του που ρίχνει πλαστικές σφαίρες», δήλωσε ο Τσάβες.

Λίγα λεπτά αργότερα τόσο ο Τσάβες όσο και ο Ρόντνεϊ Σιούαρντ, σύμβουλος ασφαλείας του Reuters, τραυματίστηκαν από πλαστικές σφαίρες όταν βρίσκονταν σε ένα κοντινό βενζινάδικο όπου αναζήτησαν καταφύγιο .

Minnesota State Patrol just fired tear gas at reporters and photographers at point blank range. pic.twitter.com/r7X6J7LKo8

Στο βίντεο που τράβηξε ο Τσάβες την ώρα που έτρεχαν για να βρουν ένα ασφαλές σημείο ακούγονται πυροβολισμοί και ο Σιούαρντ φωνάζει «με χτύπησαν στο πρόσωπο με πλαστική σφαίρα».

Αργότερα φαίνεται ο Σιούαρντ να λαμβάνει τις πρώτες βοήθειες για ένα βαθύ τραύμα κάτω από το αριστερό του μάτι. Και οι δύο άνδρες φέρουν τραύματα στα χέρια τους, ενώ ο Τσάβες έχει χτυπηθεί και στον σβέρκο.

Οι δύο άνδρες ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν δημοσιογράφοι: Ο Τσάβες κρατούσε κάμερα και φορούσε τη δημοσιογραφική του ταυτότητα στον λαιμό, ενώ ο Σιούαρντ φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο με τη λέξη «Press» πάνω του.

Tonight I was shot in the arm and the back of my neck with rubber bullets in the middle of covering the Minneapolis protests. My security advisor was shot in the face; his gas mask protected him.

Here’s what happened: https://t.co/fwwVLAxFIY

Here’s what it looks like: pic.twitter.com/UwSBqpHv5N

— Julio-César Chávez (@JulioCesrChavez) May 31, 2020