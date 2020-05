Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για ένα όχημα το οποίο φλεγόταν, σύμφωνα με τον Τζον Έλντερ, τον εκπρόσωπο της αστυνομίας της πόλης. Όταν οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά οι αστυνομικοί βρήκαν το πτώμα ενός άνδρα που βρισκόταν σε απόσταση μερικών μέτρων από το καμένο αυτοκίνητο και το οποίο έφερε μώλωπες.

Η ταυτότητα του θύματος και η αιτία θανάτου του δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από τους αστυνομικούς του εγκληματολογικού, οι οποίοι έχουν σπεύσει επί τόπου, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Μετά τον θάνατο δύο διαδηλωτών χθες στις ΗΠΑ αλλά και τους εργαζόμενους του Reuters που δέχτηκαν πυροβολισμούς με πλαστικές σφαίρες από αστυνομικούς, σοκάρουν οι εικόνες από το Ντάλας και το Πόρτλαντ, όπου δύο άνδρες ξυλοκοπήθηκαν άγρια από το εξαγριωμένο πλήθος.

Στο Ντάλας, το πλήθος φαίνεται να κλωτσά έναν άνδρα ενώ εκείνος είναι πεσμένος στο έδαφος. 10 με 15 άτομα τον χτυπούν ανελέητα μέχρι που χάνει τις αισθήσεις του. Λέγεται πως το θύμα κρατούσε μια ματσέτα με την οποία απείλησε το πλήθος γιατί «φέρεται να ήθελε», σύμφωνα με την αστυνομία, «να προστατεύσει τη γειτονιά του από τους διαδηλωτές». Ο άνδρας μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Πολύ σκληρές εικόνες:

Here is the critically injured man being tender to by volunteer medics pic.twitter.com/Jxahufu66B

Στο Πόρτλαντ ένας λευκός άνδρας επίσης ξυλοκοπήθηκε άγρια. Το σοκαριστικό video τον δείχνει να τρέχει να ξεφύγει από ομάδα που τον κυνηγά, να πέφτει στο έδαφος και ενώ μοιάζει αναίσθητος κάποιος τον κλωτσά με δύναμη στο κεφάλι.

Σκληρές εικόνες:

Kicked in the head laying lifeless on the street

A man had his teeth literally knocked out by Portland rioters

Reporter @farleymedia shows how vicious these riots have become

Nobody is safe

No business is exempt from destruction

pic.twitter.com/7x1PAfvy3a

— ELIJAH (@ElijahSchaffer) May 31, 2020